Hunderte Tonnen schwerer Transformator transportiert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein fast 73 Meter langer und über 5 Meter hoher Transformator ist in der Nacht zum Mittwoch durch Frankfurt transportiert worden. Er war am späten Abend an der Hanauer Landstraße von der Schiene auf den Schwertransporter geladen worden, wie die Polizei mitteilte. Die mehr als 460 Tonnen schwere Ladung war um 3.00 Uhr am Zielort, einem Umspannwerk in Bergen-Enkheim.