Hunderttausende beim Frankfurter Museumsuferfest

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Das Museumsuferfest in Frankfurt hat am Samstag mehrere hunderttausend Menschen angezogen. Die Polizei in Frankfurt sprach am Sonntag von etwa einer halben Million Besucher über den Tag verteilt. Zu größeren Polizeieinsätzen sei es nicht gekommen, es sei alles in allem friedlich gefeiert worden.