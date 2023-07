Husky klettert aus Dachfenster und muss gerettet werden

Langenselbold (dpa/lhe) - . Die Feuerwehr hat in Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) einen Husky aus einer misslichen Lage auf einem Hausdach gerettet. Der Hund war am Montagmittag bei sommerlichen Temperaturen aus einem geöffneten Dachfenster geklettert und saß auf der Dachrinne, wie die Freiwillige Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht schilderte. Nachbarn verständigten daraufhin die Einsatzkräfte.