„Hut ab! Sandhausen-Coach Schwartz lobt Gegner Darmstadt 98

Sandhausen (dpa/lsw) - . Trainer Alois Schwartz vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen ist von der Arbeit der Verantwortlichen beim Spitzenreiter SV Darmstadt 98 begeistert. „Hut ab! Der Verein steht zu Recht dort, wo er steht“, sagte der Coach zwei Tage vor dem direkten Aufeinandertreffen am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in Sandhausen. „Die Qualität der Einzelspieler ist vielleicht nicht so gut wie zum Beispiel in Bielefeld. Aber sie wissen genau, was sie tun müssen und die Erfolgserlebnisse bringen sie weiter.“ Auch seinen Kollegen Torsten Lieberknecht lobte Schwartz, der nach dem 2:1-Erfolg bei Arminia Bielefeld den Schwung aus dem erfolgreichen Rückrunden-Start mitnehmen möchte.