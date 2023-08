ICE bleibt in Maintal-Ost liegen und sorgt für Verkehrschaos

Maintal (dpa/lhe) - . Ein liegengebliebener ICE im Main-Kinzig-Kreis hat für erhebliche Beeinträchtigungen im Verkehr gesorgt - sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße. Bei einer Leerfahrt am Dienstagmorgen löste sich eine kaputte Bremse am Bahnhof in Maintal-Ost nicht mehr und lief heiß, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Daraufhin seien Funken und leichte Flammen an der Bremse entstanden. Das Feuer sprang den Angaben zufolge jedoch nicht auf den Zug über und stellte keine weitere Gefahr dar.