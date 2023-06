ICE muss wegen Brandgeruchs anhalten

Der Einsatz ereignet sich demnach am Freitagmittag in der Nähe von Karlstadt im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart. Ein Mitglied des Zugpersonals sei wegen einer leichten Rauchvergiftung behandelt worden. Der Einsatz dauerte den Angaben nach etwa eine Stunde. In dieser Zeit sei die Strecke in beide Richtungen vollständig gesperrt gewesen. Der ICE konnte seine Fahrt im Anschluss fortsetzen.