Idealer Verkehr 2030: Debatte über Kommissionsbericht

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Klimafreundliche Mobilität für alle - wie kann der Verkehr in Hessen 2030 ideal aussehen? Damit hat sich eine Enquetekommission in fast 30 Sitzungen in zweieinhalb Jahren auseinandergesetzt. Am Mittwoch diskutierte der Landtag in Wiesbaden über den gut 200-seitigen Abschlussbericht. Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sprach von „Rückenwind für die Verkehrswende“.