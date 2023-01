Identität und Todesursache nach Leichenfund in Wald unklar

Biebergemünd (dpa/lhe) - . Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in einem Waldstück bei Biebergemünd (Main-Kinzig-Kreis) laufen die Ermittlungen zur Identität und Todesursache weiter. Die Leiche habe länger in dem Waldstück gelegen, was die Ermittlungen erschwere, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hanau am Montag mit. Auch ob die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, ist demnach noch unklar. Ein Spaziergänger hatte den Leichnam am Silvestertag gefunden. Die Kriminalpolizei richtete eine Arbeitsgruppe ein.