Identität von Brandopfer nicht zweifelsfrei geklärt

Kassel (dpa/lhe) - . Das Opfer des tödlichen Wohnungsbrandes in Kassel vom Wochenende ist weiterhin nicht zweifelsfrei identifiziert worden. Es gebe jedoch keine Hinweise darauf, dass es sich um jemand anderen als den 44 Jahre alten Bewohner handeln könne, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Letzte Gewissheit solle nun ein DNA-Abgleich bringen. Unklar ist weiterhin die Ursache des Feuers in dem Appartement, das am Samstagnachmittag ausgebrochen war. Nach Angaben des Sprechers wird nicht von einer Straftat ausgegangen. Die Polizei schätzte den Schaden in dem Mehrfamilienhaus auf etwa 50.000 Euro. Der Leichnam war am Dienstag obduziert worden.