IG-Metall-Frauen: Flexible Modelle statt Dauer-Teilzeit

Willingen (dpa) - . Wer vorübergehend Teilzeit arbeitet, soll nach Auffassung der IG Metall-Frauen ein echtes Rückkehrrecht in den vorherigen Vollzeitjob erhalten. Die bisherigen Regelungen zur sogenannten „Brückenteilzeit“ reichten nicht aus, wurde am Donnerstag auf einer Konferenz der Frauen in der IG Metall im nordhessischen Willingen deutlich.