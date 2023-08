IG Metall verlangt Industriestrategie und Milliarden-Fonds

In Hessen werde das Thema einer Industriestrategie seit Jahren vernachlässigt, kritisierte Köhlinger. Das könne auch der kürzlich einberufene Zukunftsrat, an dem die Gewerkschaft teilnimmt, nicht überdecken. So gebe es beispielsweise keine sichtbaren Bemühungen zur Ansiedlung von Chip-Fabriken oder Batteriezellen-Produktion wie in Thüringen oder Rheinland-Pfalz. Es werde bestenfalls die industrielle Substanz verwaltet, kritisierte Köhlinger die bisherige schwarz-grüne Landesregierung. „Offenbar verlassen sich hier immer noch zu viele auf die Finanzbranche und den Luftfahrt-Knotenpunkt.“