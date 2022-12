IG Metall: Weniger Stellenabbau bei Segula als geplant

Rüsselsheim/Darmstadt (dpa) - . Beim Opel-Partner Segula in Rüsselsheim werden nach IG-Metall-Angaben weniger Stellen abgebaut als geplant. Statt 260 fallen 100 Vollzeitstellen bei dem Ingenieurs-Dienstleister weg, wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte. Das ist fast jeder sechste Arbeitsplatz der ursprünglich 660 Vollzeitstellen. Die betroffenen Beschäftigten - zumeist außertariflich bezahlte Mitarbeiter - sind demnach bereits Anfang Dezember in eine auf zwölf Monate angelegte Transfergesellschaft gewechselt.