IGFM: Sanktionen gegen Syrien aussetzen

Frankfurt/Bonn (dpa) - . Nach den schweren Erdbeben in der syrisch-türkischen Grenzregion fordert die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) die sofortige Aussetzung der Sanktionen gegen Syrien. „Unsere Botschaft in dieser Krisensituation ist klar und eindeutig: Eine Erdbeben-Katastrophe ist keine politische Angelegenheit“, sagte Generalsekretär Matthias Boehning laut Mitteilung am Donnerstag bei einer Kundgebung in Bonn.