Ikea erzielt Rekordumsatz und will Preise senken

„Ziel ist es weiter, unser Online-Geschäft auszubauen, auch wenn die zweistelligen Zuwachsraten wie in der Pandemie erst einmal vorbei sind“, sagte Kadnar. Ikea Deutschland investiere viel in dem Bereich, etwa in sein Online-Planungstool für Küchen und Kleiderschränke. Auch das Geschäft mit Bestellungen im Netz und Abholen vor Ort floriere.