Illegale Müllhaufen: Städte gehen gegen Verursacher vor

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Sie heißen „Müllbusters“, „Umweltranger“ oder sind Angehörige der Stadtpolizei: Mit verschiedenen Konzepten gehen Städte gegen illegale Müllhaufen unter Brücken oder an Straßenrändern vor. In Frankfurt wird die „Dienstgruppe Umwelt- und Naturschutz/Abfallrecht“ der Stadtpolizei aktiv, wenn es um wilde Müllablagerungen geht. Die Mitarbeiter suchen in den Abfallhaufen nach Hinweisen auf die Verursacher und Verursacherinnen. Werden sie fündig, erfolgt eine Anzeige.