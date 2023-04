Illegaler Drogenhandel und Waffen entdeckt

München (dpa) - . Bei vier Hausdurchsuchungen in den Regionen Aschaffenburg, Main-Spessart und in Hanau sind Drogen sowie Waffen sichergestellt worden. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg teilte am Montag mit, dass bei vier Männern im Alter zwischen 29 und 33 Jahren 2158 Gramm Marihuana, 470 Gramm Haschisch und 29 Gramm Amphetamin sowie Messer, eine Armbrust und Schusswaffen gefunden wurden.