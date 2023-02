Hessischer Friedenspreis für Ilwad Elman

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die somalische Menschenrechtsaktivistin Ilwad Elman wird mit dem hessischen Friedenspreis 2022 ausgezeichnet. „Die Menschen in Somalia leiden seit über drei Jahrzehnten unter Gewalt und Terrorismus“, sagte Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) am Montag in Wiesbaden. Ilwad Elman sei in diesem Konflikt eine kraftvolle und mutige Stimme der Menschlichkeit.