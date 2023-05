Imker sorgen sich wegen Asiatischer Hornisse um ihre Bienen

Nach Angaben des Landesverbandes ist die Zahl der Imker und Imkerinnen in Hessen in den zurückliegenden zehn Jahren deutlich auf inzwischen 12.000 angewachsen. Der Anteil der Frauen habe sich ebenfalls deutlich erhöht, sagte Schirck. Neuimker hielten jedoch im Schnitt deutlich weniger Völker als viele Imker, die aus Altersgründen aufhören. Am 20. Mai wird der Weltbienentag gefeiert.