Immer mehr E-Busse in Hessens Städten unterwegs

In den Städten werden die E-Busse nach und nach die Dieselbusse komplett ersetzen, sagt der Professor für nachhaltige Mobilität und Radverkehr an der Frankfurt University of Applied Sciences, Dennis Knese. Die Umstellung sei als Beitrag zum Klimaschutz eine sehr relevante Maßnahme, insbesondere in den Städten, wo mehr Verkehr unterwegs ist als auf dem Land. Auch die Luftqualität könne damit verbessert werden.