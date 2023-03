Immer mehr Feldhasen auf Hessens Wiesen und Feldern

Bad Nauheim (dpa/lhe) - . In Hessen gibt es immer mehr Feldhasen. Die Bestände hätten „in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden Anstieg“ gezeigt, teilte der Landesjagdverband (LJV) am Donnerstag in Bad Nauheim mit. Demnach werden inzwischen auf den Wiesen und Feldern pro 100 Hektar bis zu 180 Exemplare der kleinen Säugetiere gezählt. Allein zwischen Frühjahr 2022 und Herbst 2022 lag laut LJV der Zuwachs der Population bei rund 22 Prozent.