Immer wieder Kolo Muani mit „einer brutalen Qualität“

„Ein großartiges Tor“, schwärmte Frankfurts Trainer Oliver Glasner. Kolo Muani versetzte in der 69. Spielminute im Strafraum den Nationalmannschafts-Kollegen Dayot Upamecano und traf mit dem linken Fuß ins lange Eck. „Upa ist ein guter Verteidiger, der nicht so leicht auszuspielen ist“, sagte Kolo Muani später. Sieben Liga-Treffer hat Kolo Muani, der im WM-Finale von Katar gegen Argentinien die so dicke Siegchance vergeben hatte, inzwischen auf seinem Konto. Genauso viele wie Daichi Kamada und Jesper Lindström.