In Frankfurt soll ein „Campus Sportdeutschland“ entstehen

Wichtiger sei aber, dass man dort eine gemeinsame Idee entwickele und aus diesen unterschiedlichen Geschäftsstellen des Sports vielleicht „einen Sportcampus“ mache, „wo wir die Heimat verbandsübergreifend realisieren“, so Beuth: „Ich hoffe, dass es gelingen wird, dies in den nächsten Jahren zu verwirklichen. Für den Sport in Deutschland wäre es gut, wenn wir eine so klare, feste Struktur und ein Zentrum des deutschen Sports hätten.“