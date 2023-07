In Hessen beginnen die Sommerferien: Viel Verkehr erwartet

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - . Endlich ist es so weit: Nun beginnen auch für die Schülerinnen und Schüler in Hessen die Sommerferien. An diesem Freitag ist der letzte Schultag für insgesamt 787.000 Kinder und Jugendliche, bevor dann sechs Wochen Schwimmbadbesuche und Urlaub mit der Familie im Vordergrund stehen dürfen. Zuvor gibt es noch Zeugnisse. In Hessen beginnen gemeinsam mit Rheinland-Pfalz und dem Saarland die großen Ferien. Danach fehlen dann noch Bayern und Baden-Württemberg.