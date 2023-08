In Hessen bleibt es heiß

Offenbach (dpa/lhe) - . Zu Beginn der neuen Woche müssen die Menschen in Hessen sich weiter auf Hitze einstellen. Am Montag liegen die Höchsttemperaturen voraussichtlich zwischen 28 und 33 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Die Meteorologen erwarten heiteres und verbreitet trockenes Wetter.