In Hessens Gefängnissen sitzen pro Monat etwa 4200 Häftlinge

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In den 16 hessischen Gefängnissen haben im Jahr 2022 monatlich im Durchschnitt rund 4200 Häftlinge gesessen. Zwischen Januar und Oktober 2022 betrug die Belegungsfähigkeit im Durchschnitt 80 Prozent, wie das Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mitteilte. Das setze eine Belegung aller Doppelhafträume mit zwei Personen voraus. In Hessen bestehe aber grundsätzlich ein Anspruch auf Einzelunterbringung.