In Kläranlage: Mann stürzt in vier Meter tiefes Behältnis

Hünfeld (dpa/lhe) - . In einer Kläranlage im Landkreis Fulda ist ein Mann in ein vier Meter tiefes Behältnis gestürzt. Ein dreiköpfiger Arbeitstrupp habe Behälter in der Anlage in Hünfeld reinigen sollen, dabei sei der Mann am Mittwochnachmittag verunglückt, teilte die Polizei am Abend mit. Die anderen Männer versuchten demnach, ihren Kollegen zu retten, das gelang allerdings erst der Feuerwehr.