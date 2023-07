In rund sieben Minuten den Messeturm hinauf gesprintet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Hoch hinauf ging es an diesem Sonntag für 634 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim 14. „SkyRun“ im Frankfurter Messeturm. Im Sprint setzten sich sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die Sieger des Vorjahres durch: Christian Riedl aus Erlangen spurtete nach Veranstalterangaben in 7,20 Minuten den Wolkenkratzer hinauf. Bei den Damen gewann Verena Schmitz aus Konstanz in 9,17 Minuten. Für Riedl war es bereits der achte Sieg bei dem Rennen, Schmitz holte sich nach dem vergangenen Jahr ihren zweiten Sieg beim zweiten Start.