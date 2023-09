Inflation in Hessen schwächt sich ab

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Inflation in Hessen hat sich im September auf hohem Niveau weiter abgeschwächt. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,7 Prozent zu, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Im August 2023 hatte die jährliche Teuerung noch 6,0 Prozent erreicht. Ohne Berücksichtigung von Energie und Nahrungsmitteln stiegen die Verbraucherpreise im September 2023 in Hessen in den vergangenen zwölf Monaten um 4,3 Prozent.