Inflation in Hessen wieder gestiegen

Wiesbaden (dpa) - . In Hessen ist die Inflation im Juni wieder gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,1 Prozent zu, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Im Mai war die jährliche Veränderungsrate auf 5,9 Prozent gesunken nach 6,9 Prozent aus dem April.