Inflationsrate in Hessen im April bei 6,9 Prozent

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Preisauftrieb in Hessen hat sich im April auf hohem Niveau erneut etwas abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 6,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Im März hatte die Inflationsrate bei 7,1 Prozent gelegen, im Februar noch bei 8,3 Prozent.