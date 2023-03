Inflationsrate liegt in Hessen im Februar bei 8,3 Prozent

Die Preise für Nahrungsmittel seien im Februar in Hessen um 21,1 Prozent nach oben gegangen. Überdurchschnittlich teurer seien Molkereiprodukte (plus 37,3 Prozent) gewesen. Die Preise für Milch kletterten laut Landesamt um 32,9 Prozent. Deutlich mehr habe auch für Brot und Getreideerzeugnisse (plus 25,0 Prozent), Speisefette und -öle (plus 20,3 Prozent) sowie Fleisch und Fleischwaren (plus 20,1 Prozent) gezahlt werden müssen. Gemüse sei um 14,3 Prozent und Obst um 9,2 Prozent teurer als im Vorjahresmonat gewesen.