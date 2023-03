Inflationsrate liegt in Hessen im März bei 7,1 Prozent

Die Preise für Nahrungsmittel legten den Angaben zufolge um 21,9 Prozent zu. Überdurchschnittlich teurer seien Molkereiprodukte (plus 36,2 Prozent) und dabei gerade Milch mit einem Plus von 28,7 Prozent gewesen. Die Kosten für Brot und Getreideerzeugnisse (plus 24,8 Prozent), Gemüse (plus 22,3 Prozent) sowie für Fleisch und Fleischwaren (plus 18,1 Prozent) legten ebenfalls spürbar zu. Speisefette und -öle kosteten 18,2 Prozent und Obst 9,9 Prozent mehr als im März des Vorjahres, wie die Statistiker mitteilten.