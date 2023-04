ING erhöht im Wettbewerb um Sparkunden die Schlagzahl

„Wir bekräftigen mit diesem Schritt unsere Wachstumsambitionen und lassen auch unsere Bestandskunden stärker an steigenden Zinsen teilhaben“, erklärte ING-Deutschland-Vorstandschef Nick Jue in Frankfurt. Jue will die Zahl der Privatkunden von zuletzt gut 9,1 Millionen bis 2025 auf zehn Millionen steigern.