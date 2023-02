Initiative zur KI: Land eröffnet „Leuchtturm“

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Das Land Hessen und der Technik-Verband VDE haben ein neues Projekt zur Künstlichen Intelligenz (KI) an den Start gebracht. Mit dem „AI Quality & Testing Hub“ haben Unternehmen die Möglichkeit, Systeme der KI zu überprüfen und zu verbessern, hieß es aus dem Digitalministerium in Wiesbaden. Den Angaben zufolge werden Forschung und Entwicklung sowie Standardisierung und Zertifizierung verknüpft. Ziel sei auch, das Vertrauen von Nutzerinnen und Nutzern in KI-Anwendungen zu erhöhen.