Inklusive Schlag durch die Beine: Swiatek im Viertelfinale

Bad Homburg (dpa) - . In Bad Homburg ist die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek dem angestrebten Tennis-Titel vor Wimbledon einen Schritt nähergekommen. Die vierfache Grand-Slam-Turniersiegerin aus Polen gewann am Mittwoch gegen die Schweizer Qualifikantin Jil Teichmann 6:3, 6:1 und zog damit ins Viertelfinale ein. Am Donnerstag trifft die 22 Jahre alte Nummer eins der Setzliste des Rasenturniers auf die Kanadierin Leylah Fernandez oder die Russin Anna Blinkowa.