Innenminister Beuth will Sicherheitsgefühl weiter stärken

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die hessische Landesregierung will zukünftig weiter in die Sicherheit investieren und dabei auch die Bürgerinnen und Bürger aktiv einbeziehen. „Wir wollen, dass die Hessinnen und Hessen nicht nur in einem der objektiv sichersten Bundesländer leben, sondern sich auch sicher fühlen“, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Dienstag in einer Regierungserklärung im Landtag in Wiesbaden.