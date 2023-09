Innenministerin Faeser startet Tour durch EM-Städte

Frankfurt/Main (dpa) - . Zum Auftakt ihrer Tour durch die zehn Austragungsorte der Fußball-EM 2024 in Deutschland hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Dienstag erneut das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt. „Wir wollen eine nachhaltige EM ausrichten. Dazu gehören zum Beispiel besondere Angebote, damit Fans mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen“, bekräftigte die SPD-Politikerin bei einem Treffen mit DFB-Vizepräsidentin Celia Sasic in Frankfurt am Main.