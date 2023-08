Innere Sicherheit: Land entscheidet zentrale Themen

„Auch im Bereich der Inneren Sicherheit, einschließlich der Polizeiarbeit und der Justiz, liegt die Zuständigkeit in erster Linie bei den Ländern“, sagt der Sprecher. Hierzu gehörten die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und die Rechtsdurchsetzung durch Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte. „Insgesamt trägt das Land Hessen Verantwortung für etwa 130.000 Beamte und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und einen jährlichen Landeshaushalt von etwa 34 Milliarden Euro.“ Darüber hinaus spielten die Länder über ihre Landes- und Regionalplanung oder das Bauordnungsrecht eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Infrastruktur des Landes. „So sorgt das Land dafür, dass das Straßennetz intakt bleibt, Radwege gebaut werden und im Winter die Schneeräumfahrzeuge ausrücken.“ Hinzu komme der Bau und die Instandhaltung von Straßen, Brücken und öffentlichen Einrichtungen. Als Partner der drei Verkehrsverbünde in Hessen sorge das Land für die Finanzierung und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Zudem erstelle das Land Hessen den Landesentwicklungsplan. „Er beschreibt die angestrebte Entwicklung Hessens in den wichtigsten landespolitischen Planungsbereichen“, erklärt der Sprecher. Dazu gehörten beispielsweise Anforderungen an die Siedlungsstruktur, an die Wohn- und Gewerbeflächenentwicklung oder auch an den Schutz der natürlichen Ressourcen und den Hochwasserschutz sowie an Naturschutz und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft. Mit der Festlegung von Vorrangflächen für den Ausbau der Windenergie sowie Regelungen für Photovoltaik-Anlagen oder kommunale Wärmeplanung schaffe das Land die Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende. Auch auf die Gesetzgebung des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union nehme Hessen über den Bundesrat unmittelbaren Einfluss. „Schließlich führt das Land die Gesetze und Verordnungen der EU und des Bundes durch die eigene Landesverwaltung aus und trifft eigenständige Regelungen zur Umsetzung“, führt der Sprecher aus. So seien den Ländern beispielsweise im Umwelt- oder Wirtschaftsrecht vielfältige Regelungsspielräume eingeräumt, um die spezifischen regionalen Bedingungen und Lebensverhältnisse vor Ort berücksichtigen zu können.