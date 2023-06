Insolvenzen in Hessen knapp unter Bundesschnitt

Düsseldorf/Frankfurt (dpa) - . Die Unternehmen in Hessen haben sich im ersten Halbjahr 2023 geringfügig widerstandsfähiger gezeigt als im Bundesschnitt. Nach Schätzungen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform haben in dem Bundesland von je 10.000 Unternehmen in den sechs Monaten 50 Insolvenz anmelden müssen. Bundesweit waren es nach diesem Maßstab 56 zahlungsunfähige Unternehmen. Hessen liegt damit im Mittelfeld zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg mit je 35 Firmenpleiten und Berlin, wo durchschnittlich 103 Betriebe in die Zahlungsunfähigkeit gingen.