Integration: Tausende Flüchtlingskinder in Intensivklassen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Flüchtlingskinder in Schulen einzugliedern kann ihrer allgemeinen Integration in Deutschland einen Schub geben: In Hessen sitzen inzwischen Tausende geflohene Schüler in Intensivklassen. Hinzu kommen hier etwa aus westlichen Ländern einwanderte Mädchen und Jungen mit unzureichenden Deutschkenntnissen. Insgesamt sitzen rund 30.000 Schüler in den Intensivklassen. Diese bereiten sie auf den deutschsprachigen Regelunterricht vor. Noch nie - auch nicht während der immensen Zuwanderung 2015 und 2016 - gelangten nach früheren Angaben des Kultusministeriums in Wiesbaden in so kurzer Zeit so viele schulpflichtige Kinder und Jugendliche nach Hessen wie im vergangenen Schuljahr 2022/2023.