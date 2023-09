Wiesbaden (dpa/lhe) - . Eine schon länger schwelende interne Krise im Staatstheater Wiesbaden spitzt sich zu. Nach einer veröffentlichten Kritik von Schauspieldirektor Wolfgang Behrens und Dramaturgin Anika Bárdos am Geschäftsführenden Direktor Holger von Berg sprachen die Träger des Theaters von „einseitigen öffentlichen Schuldzuweisungen und in dieser Form nicht überprüfbaren Anschuldigungen“. Die beiden Träger, das hessische Kunstministerium und die Stadt Wiesbaden, kritisierten am Freitag, von Berg und Intendant Uwe Eric Laufenberg gelinge es als Bühnenleitung nicht, die „Störungen“ im Betriebsklima gemeinsam zu beseitigen. Das Führungsduo gilt als zerstritten.