Investition: Halbe Milliarde in Justizstandort Frankfurt

„Hessen investiert erheblich in die Justiz, wir schaffen in einem großen Umfang zusätzliche Stellen, wir investieren in die Technik, insbesondere in die Digitalisierung, aber wir investieren auch in die baulichen Rahmenbedingungen“, sagte Poseck. „Und alles ist wichtig, denn wir brauchen in einem starken Rechtsstaat eine leistungsfähige Justiz.“