Investitionen belasten Gewinn von Pfeiffer Vacuum

Wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Aßlar mitteilte, kletterte der Umsatz in den drei Monaten bis Ende Juni gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf fast 244 Millionen Euro. Der Löwenanteil kommt aus dem Segment rund um Analytik, Industrie sowie Forschung und Entwicklung. Der Erlös mit Halbleiterprodukten wuchs zwar auch - aber verglichen mit der anderen Sparte deutlich weniger.