Iranische Schriftstellerin Sahar Ajdamsani erhält Stipendium

Wiesbaden/Gießen (dpa/lhe) - . Die iranische Schriftstellerin und Musikerin Sahar Ajdamsani hat ein Stipendium des Landesprogramms „Hafen der Zuflucht in Hessen“ erhalten. Ajdamsani arbeite und lebe nun in Sicherheit vor Verfolgung in Gießen, teilte das Kultusministerium am Freitag mit. Das Programm unterstütze in Kooperation mit dem Verein Gefangenes Wort e.V. Menschen, die wegen ihrer literarischen, journalistischen, verlegerischen oder künstlerischen Tätigkeiten unterdrückt werden.