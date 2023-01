Ironman-EM 2023: Männer in Hamburg, Frauen in Frankfurt

Der Ironman Hamburg ist für den 4. Juni geplant. Im vergangenen Jahr hatte bei dem Rennen über die Distanz von 3,86 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren und 42,2 Kilometern Laufen die Heidelbergerin Laura Philipp in Ironman-Weltbestzeit den EM-Titel in Hamburg gewonnen. Will sie ihn verteidigen, wird sie am 2. Juli in Frankfurt/Main starten müssen.