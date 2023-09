Irre Wende: Kolo Muani wohl doch weg - Eintracht im Losglück

Die Auslosung in Monaco geriet am Freitag aber fast zur Nebensache, denn das Transfer-Theater um den zuletzt streikenden Kolo Muani hielt Verantwortliche wie Fans der Eintracht gleichermaßen in Atem. Nachdem der Deal mit PSG am Nachmittag bereits vom Tisch war, erhöhte der französische Rekordmeister am Abend sein Angebot und hatte mit der Offerte nach übereinstimmenden Medienberichten wohl Erfolg.