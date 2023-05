Irritationen um Basteleien: Kita entschuldigt sich

Die Kita im Amöneburger Stadtteil Mardorf hatte geschrieben, Diversität erhalte in der heutigen Zeit einen immer höheren Stellenwert, daher wolle man diese vorleben und keinen Menschen ausschließen. Deshalb wolle man in diesem Jahr auf stereotype Geschenke wie Blumen für die Mutter oder Werkzeug für den Vater verzichten. Die Familienkonstellation Mutter-Vater-Kind sei nicht mehr die Norm heute und ein Vatertagsgeschenk ohne Vater in der Familie sei nicht nur ohne Wert, sondern könne auch die Identität des Kindes in Frage stellen.