IS-Rückkehrerin bereut ihren Aufenthalt in Syrien

In ihrer selbst verlesenen Einlassung schildert die Frau, wie sie als 20-Jährige mit ihrem Ehemann 2013 nach Syrien ausgereist war. Das Paar hatte sich zuvor in der salafistischen Szene in Frankfurt und Offenbach bewegt. Die mit zehn Geschwistern aufgewachsene Frau stammt aus einer religiösen Familie, in der den Kindern aber die Wahl frei stand, wie sie leben wollten. Zu fasten und sich zu verschleiern sei ihre eigene Entscheidung gewesen, hatte sie bereits am Montag zu Beginn des Prozesses betont. Am Donnerstag sitzt ihre Mutter in der letzten Reihe des Gerichtssaals und lächelt ihr aufmunternd zu.