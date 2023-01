IS-Rückkehrerin: Ich wünschte, ich hätte anders gehandelt

Sie sei allerdings gewarnt worden, man könne ihr das Kind am Flughafen nach der Ankunft wegnehmen, sagte die 29-Jährige. „Natürlich war es dumm von mir, mit dem Kind nach Syrien zu gehen.“ Entscheidend sei für sie gewesen, „an einen Ort zu gehen, wo man mir mein Kind nicht wegnehmen würde“. Das Leben im Gebiet des IS, wo ihre anderen Kinder geboren wurden, sei ernüchternd gewesen. Rückblickend habe sie erkannt, dass der IS nichts mit dem wahren Islam zu tun habe, sagte sie.