IS-Rückkehrerin zu Bewährungsstrafe verurteilt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) und der Verletzung der Fürsorgepflicht gegenüber ihren kleinen Söhnen ist eine Frau in Frankfurt zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. „Sie förderte die Vereinigung von innen heraus“, sagte der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung am Montag vor dem Oberlandesgericht über die 33-Jährige aus Mittelhessen. So zahlte der IS während ihres Aufenthalts in Syrien Geld für ihre Söhne und übernahm die Hälfte der Wohnungsmiete, sie selbst verkaufte nach den Vorgaben des IS selbst gemachte Süßigkeiten auf Märkten.